«Восток Инвестиции» продали долю в Ozon за 38 млрд рублей

«Восток Инвестиции» провели сделку по продаже 27,64% акций маркетплейса Ozon (MOEX: OZON). Об этом свидетельствуют данные аудиторского заключения к отчетности за 2024 год МКООО «Кенигсберг Инвестментс». Это калининградское юрлицо является холдинговой компанией «Восток Инвестиции». Сумма сделки — 38,3 млрд руб.

Из заключения следует, что в прошлом году МКООО «приобрело акции публичной компании, которые впоследствии были вложены в уставной капитал дочерней компании». В 2024 году «Восток Инвестиции» действительно приобрели доли в 12 российских бизнесах фонда Baring Vostok, в том числе Ozon. Уточняется, что в течение отчетного периода «публичная компания» была полностью реализована. Источник РБК подтвердил, что речь идет об Ozon.

«Это стоимость сделки с дисконтом к рыночной стоимости. Для “Восток Инвестиций” сделка нейтральна. Baring Vostok инвестировал в Ozon разными фондами на протяжении длительного периода времени с 2000 года при разной оценке и мог получить как прибыль, так и убытки в зависимости от времени входа»,— рассказал собеседник издания о сумме реализации.

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