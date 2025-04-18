Книжный фонд библиотек Новороссийска пополнили изданиями на сумму 2,4 млн рублей

В библиотеки Новороссийска поступило свыше 3800 томов на общую сумму 2,4 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Пополнение книжных фондов стало возможным благодаря национальному проекту «Семья», уточнили в администрации Новороссийска. Покупку книг профинансировали за счет федеральных, краевых и местных субсидий, а также за счет местного бюджета.

На сумму 1,2 млн руб. были закуплены 2,1 тыс. экземпляров книг издательств «АСТ», «Стрекоза» и «Энас». Дополнительно за счет местного бюджета на аналогичную сумму было закуплено 1,6 тыс. экземпляров книг от издательств «Феникс», «Центрполиграф», «Эксмо».

Алена Воробьева