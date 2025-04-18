ФСБ предотвратила теракт в Новороссийске и задержала агента СБУ

УФСБ по Краснодарскому краю задержала иностранного гражданина 2000 года рождения. Он пытался подорвать административное здание в Новороссийске по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК).

«В декабре 2024 года подозреваемый посредством интернет-мессенджеров был завербован украинскими спецслужбами на материальной основе для сбора сведений о местах дислокации кораблей Черноморского флота, военнослужащих ВС РФ на территории Краснодарского края и совершения терактов»,— говорится в сообщении регионального УФСБ.

Попытку совершить подрыв здания пресекли, когда он доставал самодельное взрывное устройство из тайника. Задержанный признал вину и готов сотрудничать со следствием.

14 апреля за сотрудничество с СБУ задержали 62-летнего жителя Кемеровской области. Вступив в переписку со спецслужбами Киева, он согласился устроить подрыв или поджог государственных или военных объектов в регионе. Его обвинили в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК).