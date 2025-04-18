Три трамвайных маршрута в Краснодаре изменят работу 22 апреля

В Краснодаре 22 апреля изменится график движения трех трамвайных маршрутов из-за ремонтных работ на путях в районе пересечения улиц Крупской и Выставочной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Последний трамвай № 2 отправится от ул. Индустриальной в 21:55, а от ул. Декабристов — в 21:39 по мск. Рейс в 22:21 от конечной остановки «Улица Индустриальная» будет следовать по ул. Коммунаров до остановки «Улица имени 40-летия Победы».

Трамваи маршрута № 5 завершат движение по расписанию. После 22:30 по мск от «Улица Петра Метальникова» вагоны проследуют в Восточное депо по ул. Садовой.

Трамвай № 8 отправится от Хладокомбината в 21:31, а от ул. Петра Метальникова — в 22:06. Рейс от Хладокомбината в 21:57 проследует по ул. Коммунаров до остановки «Улица 40-летия Победы», а рейс в 22:48 направится до конечной «Улица Петра Метальникова» по ул. Садовой. После 22:30 от конечной остановки вагоны отправятся в Восточное депо по ул. Садовой.

Дополнительную информацию о движении трамваев можно получить по телефону: 8 (861) 262-51-15.

Анна Гречко