С начала года в Ставрополье аренда жилья подешевела на 7,4%
За первый квартал 2025 года в Ставропольском крае арендные ставки на жилье снизились на 7,4%. Регион вошел в десятку российских регионов с наибольшим снижением стоимости аренды жилья, опустившись с 27 до 25 тыс. руб. за квартал, сообщает сервис «Домклик».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Наиболее существенное падение цен зафиксировано в Петропавловске-Камчатском (–29,2%), Саратове (–16,7%) и Мурманске (–15,5%). Минимальное снижение арендных ставок наблюдается в Москве – всего на 2,3%.