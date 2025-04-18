С начала года в Ставрополье аренда жилья подешевела на 7,4%

За первый квартал 2025 года в Ставропольском крае арендные ставки на жилье снизились на 7,4%. Регион вошел в десятку российских регионов с наибольшим снижением стоимости аренды жилья, опустившись с 27 до 25 тыс. руб. за квартал, сообщает сервис «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее существенное падение цен зафиксировано в Петропавловске-Камчатском (–29,2%), Саратове (–16,7%) и Мурманске (–15,5%). Минимальное снижение арендных ставок наблюдается в Москве – всего на 2,3%.

Николай Аксенов