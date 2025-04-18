В Предгорном округе 2 тысячи жителей остались без воды из-за аварии

Более 2 тыс. человек остались без воды из-за аварии на насосной станции в Предгорном округе Ставропольского края. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Николай Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В зону отключения попали 711 абонентов, что составляет 2133 человека, среди которых 745 детей. Кроме того, без воды осталась средняя общеобразовательная школа №13»,— сообщили в администрации округа.

В настоящее время на месте аварии работают четыре специалиста и две единицы техники, которые занимаются устранением последствий происшествия.

Николай Аксенов