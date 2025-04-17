Украинский боевик получил реальный срок за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд признал виновным стрелка 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Чмиля в совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта в Курской области, повлекшего наступление тяжких последствий (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Он получил 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остальной части наказания — в колонии строгого режима. Об этом сообщил СКР.

Суд установил, что 27 августа 2024 года Александр Чмиль, вооруженный боевым автоматическим стрелковым оружием и взрывными устройствами, в составе подразделения на бронеавтомобиле вторгся в Кореневский район и направился к селу Журавли для его блокирования и удержания под вооруженным контролем. Чмиль принимал участие в оборудовании наблюдательно-огневых позиций с единой системой разведки, огня и связи, противодействовал российским военнослужащим, участвовал в дестабилизации деятельности местной власти и запугивал мирных жителей. По данным СКР, он был задержан российскими военнослужащими 18 сентября.

В начале недели еще двое военнослужащих ВСУ получили реальные сроки за теракты в Курской области.

Ульяна Ларионова