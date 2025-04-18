Подряд на ремонт больницы в Соликамске выиграла пермская компания

Конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического корпуса городской больницы Соликамска выиграло пермское ООО «Спарта». Компания стала единственным участником торгов. Сумма контракта составит 552,4 млн руб.

Хирургический стационар Соликамской городской больницы был построен в 1980 году. Капитального ремонта в здании не проводилось. Как указано в техническом задании, подрядчик должен будет перестроить внутреннее пространство, заменить все инженерные сети, укрепить фундамент здания. Приступить к работам требуется 19 мая 2025 года, сдать объект — 18 августа 2027 года.

ООО «Спарта» зарегистрировано в Перми в ноябре 2016 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2024 год составила 186 млн руб. Компания являлась поставщиком в 50 государственных контрактах на сумму 1,3 млрд руб.