В Ярославской области открылся сезон навигации для маломерных судов

В Ярославской области с 18 апреля открыта навигация для плавания на маломерных судах. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В постановлении уточняется, что на маломерных судах с двигателями запрещается плавать на нерестовых участках: на Рыбинском водохранилище со всеми притоками до 2 июня, на Горьковском водохранилище и его притоках до 16 июня и на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения до 11 июня.

Постановлением допускается использовать суда с двигателями для государственного контроля, пресечения правонарушений и раскрытия преступлений, проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ, осуществления рыболовства по разрешениям, в целях доставки людей, продуктов, почты и медикаментов на участках водных объектов, где невозможно использование другого вида транспорта.

Алла Чижова