Контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» увеличился на 2,5% с начала года

По итогам первого квартала текущего года консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов холдинга «Глобал Портс» (входит в ГК «Дело») вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 304 тыс. TEU, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов снизился за указанный период на 3,2% — до 1,7 млн тонн. Значительный рост объема перевалки удобрений (+30,6%; 1,2 млн тонн) не смог полностью компенсировать снижение объема обработки угля (-61,1%; 0,3 млн тонн) ввиду слабой конъюнктуры на зарубежных рынках и снижения экспорта угля из России в целом, уточняется в сообщении.

В дальнейшем стивидорный холдинг намерен наращивать перевалку минеральных удобрений и планирует инвестировать в соответствующую инфраструктуру.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по прогнозам властей Ленинградской области, грузоперевозки по ж/д путям в порты Балтики вырастут к 2030 году до 167 млн тонн.

Подробнее о планах по увеличению отгрузок на Северо-Западе — в материале «Ъ» «Удобрения переваливают через Балтику».

Андрей Цедрик