Нижегородца осудили на 5,5 лет за мошенничество при получении взятки

Житель Нижнего Новгорода получил 5,5 лет общего режима за мошенничество при получении взятки от родственников лица, находящегося под стражей на незаконный оборот наркотиков. Нижегородец просил у родственников задержанного 12 млн руб.

Взамен он обещал им договориться с сотрудниками правоохранительных органов об изменении меры пресечения задержанному на другую, не связанную с лишением свободы. В действительности никаких договоренностей с правоохранительными органами у мужчины не было, он просто хотел похитить деньги у родственников задержанного.

При получении первой части взятки в размере 4,5 млн руб. нижегородца задержали сотрудники ФСБ. Вину обвиняемый признал в полном объеме.

Андрей Репин