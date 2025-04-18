В Прикамье замедлился рост потребительского спроса

В марте 2025 года рост потребительской активности в Пермском крае замедлился. Продолжилось снижение продаж легковых автомобилей. Вместе с тем на фоне укрепления рубля вырос спрос на отдых – пермяки стали больше тратить на железнодорожные и авиабилеты, а также отели. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

В Пермском крае в марте 2025 года годовая инфляция незначительно ускорилась относительно февраля и составила 10,5%. Высокие ставки сдерживали кредитование населения. Выдача новых кредитов, в том числе ипотеки, в январе–феврале 2025 года заметно сократилась в сравнении с прошлым годом. При этом объем вкладов населения в банках продолжал увеличиваться.

Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в Прикамье замедлилось, а задолженность крупного бизнеса незначительно выросла.