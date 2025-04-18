Кросби и Малкин подарили Овечкину часы в честь снайперского рекорда НХЛ

Нападающие клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и Евгений Малкин вручили форварду «Вашингтон Кэпиталс» часы фирмы Rolex в честь установления нового снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах и обошел по этому показателю канадца Уэйна Гретцки (894).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @penguins Фото: @penguins

В ночь на пятницу «Питтсбург» и «Вашингтон» провели заключительный матч регулярного чемпионата. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу «Питтсбурга». Овечкин отметился заброшенной шайбой, ставшей 897-й на его счету. После игры Малкин и Кросби вручили ему часы, затем хоккеисты сделали совместное фото. Также во время коммерческой паузы в первом периоде на медиакубе PPG Paints Arena транслировали видео с поздравлениями в адрес Овечкина.

В первом раунде play-off «Вашингтон», возглавивший дивизион Метрополитен, сыграет против «Монреаль Канадиенс». «Питтсбург» занял предпоследнее, седьмое, место в том же дивизионе и не смог выйти в розыгрыш Кубка Стэнли.

Таисия Орлова