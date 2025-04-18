В Ижевске Сбер уберег четыреста тысяч рублей от мошенников: мужчина собирался перевести средства аферистам

В Ижевске на уловки злоумышленников чуть не попал мужчина. Он оказался под влиянием мошенников, которые хотели похитить сбережения под предлогом необходимости их перевода на якобы «безопасный счет». Благодаря бдительности сотрудников офиса банка клиенту удалось сохранить 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В отделение Сбера в Ижевске обратился клиент с просьбой снять все денежные средства со своего вклада и перевести их на другой счет. Сотрудница банка сразу обратила внимание на необычное поведение клиента — он был взволнован, часто смотрел в телефон и отвечал на вопросы односложно. Когда сотрудник поинтересовалась причиной снятия такой крупной суммы, клиент ответил, что планирует приобрести кухонный гарнитур. Сотрудница офиса Сбера оперативно определила, что он находится под влиянием мошенников и предприняла необходимые меры.

Было выявлено, что мужчина попал под схему, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорят о возбуждении уголовного дела и необходимости перевода денег на «безопасный счет». Они даже назвали имя дочери клиента, усиливая давление на него. Благодаря слаженной работе сотрудников офиса и службы безопасности банка удалось сохранить от мошенников четыреста тысяч рублей сбережений клиента. Он поблагодарил Сбер за неравнодушие и за то, что «открыли глаза» на происходящее.

«Этот случай ещё раз подчеркивает, насколько важно оставаться бдительными и внимательными. Особенно важно обращать внимание на пожилых родственников и родителей. Наши сотрудники проходят регулярное обучение по выявлению подозрительных ситуаций и всегда готовы прийти на помощь клиентам. Мы рады, что смогли защитить интересы нашего клиента и его семьи»,— управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.