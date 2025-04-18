Экспорт масла и жиров из регионов Сибири вырос в два раза за I квартал 2025 года

По итогам января-марта 2025 года предприниматели Сибирского федерального округа (СФО) направили на экспорт более 75 тыс. тонн жиров и масел животного и растительного происхождения. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее показатель вырос в два раза, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления (СТУ).

По данным ведомства, в 2024 году бизнес поставил из регионов Сибири 251,6 тыс. тонн масел и жиров. Это в 1,9 раза больше, чем в 2023-м. Большая часть экспорта приходится на рапсовое и подсолнечное масла, уточнили в СТУ.

Главным импортером стал Китай. По сравнению с 2023 годом вывоз масел и жиров из СФО в КНР увеличился в 2,3 раза. Среди других основных направлений сбыта оказались Монголия, Казахстан и Узбекистан.

«Отмечается как рост поставок масла из местных масличных культур, так и продукции переработки завезенного сырья. Увеличивается и рынок сбыта сибирских предприятий, так в прошлом году осуществлялись поставки масел в Индию, годом ранее их не было»,— сообщил замначальника СТУ Дмитрий Колыханов.

Александра Стрелкова