Глава СКР запросил доклад о смерти 16-летнего подростка в Волгоградской области

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов доложит о ходе процессуальной проверки по факту смерти 16-летнего подростка в Волгоградской области. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрию Буравцову предстоит доложить об установленных в ходе проверочных мероприятий обстоятельствах. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, женщина попросила господина Бастрыкина проверить обстоятельства смерти ее сына, воспитанника спортивной школы. Она отметила, что ребенку стало плохо, после чего его повезли в находящееся на значительном расстоянии медучреждение, а не в ближайший кардиоцентр.

Павел Фролов