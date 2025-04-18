Суд арестовал владельца агрессивной собаки, покусавшей двух человек в Петербурге

Кировский районный суд арестовал на 15 суток петербуржца Дмитрия Михайлова, чья агрессивная собака покусала школьницу и пенсионерку на юго-западе города, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Это максимальное наказание за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.

На суде Михайлов признал свою вину и сообщил, что был сильно пьян, когда выгуливал питомца. Он выразил сожаление, что у него не хватило сил удержать собаку, о последствиях он не задумывался. Заявления соседей о том, что мужчина выгуливает пса без намордника на постоянной основе, опроверг, подчеркнув, что при встрече они могут улыбаться, а за глаза говорить разные вещи.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инциденты случились на улице Лени Голикова около пяти часов вечера 15 апреля. Сначала собака на автобусной остановке набросилась на пенсионерку, а затем на ее внучку. В результате происшествия пожилая женщина и школьница были доставлены в больницу с укушенными ранами.

Андрей Маркелов