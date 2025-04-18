В Новороссийске потушили пожар на полигоне ТКО, горевшем более месяца

В Новороссийске спасателями потушен пожар на мусорном полигоне, который продолжался более месяца. Возгорание ликвидировали 17 апреля около 21:00 по мск, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Очаг пламени возник ночью 13 марта на свалке в селе Борисовка на горе Щелба. Изначально огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. Несмотря на локализацию, специалисты длительное время фиксировали тлеющие участки.

Во время пожара экологи зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и угарного газа в воздухе хутора Убых, села Владимировка и станицы Натухаевской.

По данным прокуратуры Краснодарского края, организовавшей проверку, полигон эксплуатируется компанией «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее за аналогичные возгорания виновные лица уже привлекались к административной ответственности.

Анна Гречко