На 12% выросла выдача ипотеки в марте в Новосибирской области

Объем выдачи ипотечных кредитов в Новосибирской области в марте вырос на 12% относительно февраля и достиг 4,5 млрд руб., следует из отчета Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Число выдач увеличилось на 7% до 1 тыс. договоров. Средний чек ипотечного кредита в марте стал больше на 5% до 4,2 млн руб. Средний срок кредитования составил 272 месяца.

В Красноярском крае банки выдали населению ипотечных кредитов на сумму 3,2 млрд руб., что на 21% больше февраля. В Иркутской области объем вырос на 12%, Кемеровской области на 13%, Алтайском крае на 11%, Омской и Томской областях на 6% и 4% соответственно.

В марте новое жилье заняло 52% от общего количества и 65% от общего объема ипотечных кредитов. Год назад доля первичного жилья занимала 36% от общего количества и 49% от общего объема ипотечного кредитования.

Лолита Белова