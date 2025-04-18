«Авито Авто»: в Башкирии вырос интерес к новым кроссоверам и внедорожникам

По данным «Авито Авто», в первом квартале в Башкирии количество объявлений о продаже новых кроссоверов и внедорожников увеличилось в три раза, а интерес со стороны пользователей — на 16,6%. Средняя цена подобных автомобилей составила 2,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Чаще всего пользователи платформы интересовались кроссоверами и внедорожниками марки Haval: их доля составила 25,7%. В топ-5 также LADA (11,7%), Chery (11%), «Москвич» (10,6%) и Jetour (7,2%).

Самой популярной моделью в первом квартале этого года стал Haval Jolion (9,5%). За ним следуют Lada Niva Legend (6,9%), Haval H3 (6,5%), Jetour Dashing (4,8%) и Lada Niva Travel (4,6%).

«Наши данные показывают, что спрос на модели сегмента SUV, который занимает около 75% среди всех новых машин на Авито, традиционно высок, однако предложение здесь растет быстрее интереса. Это может быть обусловлено, в том числе, растущим ассортиментом кроссоверов и внедорожников в линейках китайских брендов»,— прокомментировал руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артем Хомутинников.

Олег Вахитов