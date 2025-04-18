Более 79 млн рублей выделят на капремонт 13 домов в Ставропольском крае
Фонд капитального ремонта Ставропольского края объявил аукцион на реставрацию 13 многоквартирных домов в Буденновске, Благодарном и Новоселицком округе. Бюджет проекта превышает 79 млн руб., сообщили в пресс-службе ФКР.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
«В 2025 году подрядчики могут получить до 30% аванса. Это решение позволит исполнителям оперативно приобрести необходимые материалы и ускорить начало работ на объектах»,— рассказали в пресс-службе фонда.
Планируется модернизировать 11 кровель и 7 систем водоснабжения. Заявки от подрядчиков принимаются до 22 апреля.