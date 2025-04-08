В Екатеринбурге 20 апреля ограничат движение транспорта из-за крестного хода

В праздник Пасхи 20 апреля в Екатеринбурге пройдет Пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Праздничный пасхальный крестный ход от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В связи с проведением шествия планируется закрытие движения транспорта с 16:00 до 18:00 на улицах:

Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;

Куйбышева, от Розы Люксембург до 8 Марта;

8 Марта, от Куйбышева до проспекта Ленина;

проспекте Ленина, от улицы 8 Марта до Толмачева;

Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайской;

Царской, от Первомайской до Храма-на-Крови.

На время проведения крестного хода будет обеспечена охрана общественного порядка и безопасность движения транспорта и пешеходов.

Напомним, в прошлом году на крестный ход в честь Пасхи пришли 3,2 тыс. человек. Молитвенное шествие возглавлял митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а хоругви по улицам несли казаки Оренбургского войскового казачьего общества. Кроме того, перед Пасхой уральские паломники добыли благодатный огонь из Иерусалима, часть которого доставили в Екатеринбург.

Полина Щуцкая