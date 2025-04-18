В Архангельском районе построят базу отдыха «Инзерское плато» 620,8 млн рублей

ООО «Ново-групп» намерено инвестировать 620,8 млн руб. в строительство в Архангельском районе базы отдыха «Инзерское плато», сообщила пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» в правительстве региона заместитель директора компании Антон Теплов, отмечается в сообщении.

На территории базы построят жилые модули, кафе-ресторан, оздоровительные блоки, зоны отдыха и спорта. «Это позволит создать комфортные условия для организации семейного досуга, в том числе реабилитации участников и ветеранов СВО»,— подчеркивается в релизе. На базе отдыха будут работать 17 человек.

В декабре 2024 года инициативу одобрили на муниципальном «предпринимательском часе».

Инвестиционный комитет Башкирии присвоил проекту статус приоритетного. Инвестор получит налоговые льготы. Администрация Архангельского района поможет с оформлением участка.

ООО «Ново-групп», по данным Rusprofile, зарегистрировано в марте 2022 года в Уфе. Компания занимается производством летательных аппаратов. Владельцем является Михаил Макин. В 2024 году выручка составила 48,1 млн руб., чистая прибыль равнялась 1,2 млн руб.

Майя Иванова