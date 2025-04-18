Москвича осудили на 15 лет по обвинению в двух терактах

2-й Западный окружной военный суд приговорил 19-летнего Кирилла Фомичева к 15 годам строгого режима. Его обвиняли в сотрудничестве с иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), а также в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший тяжкие последствия).

Кроме срока жителю Москвы назначили штраф в размере 300 тыс. руб. и два года ограничения свободы, сообщили в правоохранительных органах ТАСС. Фомичев признал вину, сотрудничал со следствием, его дело было рассмотрено всего за три заседания. Он еще не обжаловал свой приговор.

Фомичев был задержан во Владимирской области. Его арестовали в 2023 году. На какую украинскую организацию работал осужденный, что за теракты он совершил и какие именно последствия возникли в результате, не уточняется.