В Сочи ограничат движение транспорта с 5 по 10 мая

В Сочи вводятся временные ограничения движения транспорта из-за проведения мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

С 8:00 5 мая до 20:00 10 мая на Театральной площади будут действовать ограничения. В это время за Зимним театром организуют одностороннее движение.

На улице Театральной, начиная с пересечения с улицей Орджоникидзе и включая проезд за Зимним театром, движение будет ограничено 7 мая с 7:00 до 23:00 и 9 мая с 16:00 до 23:00.

Также ограничения коснутся улицы Конституции СССР и участка улицы Несебрской от Парковой до дома 3 на Войкова 8 мая с 16:00 до 22:00.

В пятницу, 9 мая, с 6:00 до 12:00 будет ограничено движение на перекрестке улицы Севастопольской и Севастопольского переулка, а также на пересечении Севастопольской и Тоннельной. Кроме того, будет закрыт въезд на придомовую территорию по адресу Севастопольская, 17.

Двустороннее движение будет организовано по улице Черноморской от Театральной площади до пересечения с Южной 7 мая с 7:00 до 23:00 и 9 мая с 16:00 до 23:00.

С изменениями в схемах движения можно ознакомиться в приложениях к официальному сообщению городских властей.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские автобусы изменят график работы в пасхальные дни. В ночь с 19 на 20 апреля до 5:00 утра продлят работу маршрутов №12, 17, 38, 43, 83, 92, 95, 556 и 560, автобусы №48, 68 и 539 будут ходить до 3:00.

Мария Удовик