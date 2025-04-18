Актера Сергея Генкина похоронят в Ярославле

Прощание с актером Ярославского камерного театра Сергеем Генкиным состоится 19 апреля в Ярославле. Об этом сообщили в театре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский камерный театр Фото: Ярославский камерный театр

В 11:30 прощание пройдет в ритуальном зале на Магистральной, 1. В 13:30 состоится отпевание в храме святителя Леонтия Ростовского на Леонтьевском кладбище.

Напомним, что актер театр и кино Сергей Генкин умер 17 апреля. Ему было 64 года. Как сообщают «Аргументы и Факты», актер умер из-за онкологического заболевания.

Сергей Генкин также снимался в сериалах и кино. Он запомнился зрителям по роли тренера Кулагина в фильме «Легенда №17», также играл в сериалах «Двойная сплошная», «СМЕРШ», «Ростов», «По законам военного времени».

Алла Чижова