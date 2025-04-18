Верховный суд приостановил запрет движения «Талибан», решение вступило в силу немедленно. Как отметил вице-премьер Алексей Оверчук, теперь Россия и Афганистан смогут развивать взаимовыгодное сотрудничество. В Кабуле приветствовали решение суда. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что такое партнерство может нести риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Талибан» — больше не запрещенная в России террористическая организация. Теперь ее можно спокойно упоминать без обязательных пояснений, не опасаясь последствий. Верховный суд принял соответствующее решение по личному заявлению генерального прокурора Игоря Краснова. Сенсации здесь нет, это было давно понятно. Но событие состоялось именно сейчас. Можно было бы задаться вопросом, почему тянули? Нельзя исключать, что имелись в этой связи определенные сомнения, или руки не доходили. Гадать нет смысла.

Как бы то ни было, победил прагматизм. Талибы являются по факту единственной властью в Афганистане. Страна эта для нас важная, можно сказать, сосед, с которым сейчас лучше не ссориться, а развивать взаимовыгодное партнерство по многочисленным направлениям: от борьбы с терроризмом и наркотрафиком до совместной добычи полезных ископаемых. Да, режим неоднозначный, не очень он соответствует общепринятым нормам. Некоторые считают его средневековым и даже хуже того. Однако нужно понимать, что Афганистан без малого 50 лет живет в условиях постоянной войны. Сложно в такой ситуации соблюдать нормы международного права в полном объеме.

По сути, своеобразная презентация движения для широкой публики прошла три года назад. В 2022-м делегация талибов впервые в истории принимала участие в работе Петербургского экономического форума. Это вызвало небывалый ажиотаж как со стороны прессы, так и приглашенных гостей. Доселе невиданное явление: форум видел много интересного за годы своего существования, но вот с делегацией талибов не сталкивался. Однако сейчас подобное уже не является сенсацией, привыкли. Разве что представители также ныне дружественной Северной Кореи смогут возмутить спокойствие, хотя и это вряд ли. Интрига видится, скорее, в возвращении американцев и других западных то ли дружественных, то ли нет партнеров. А вдруг даже сам Илон Маск пожалует? Это будет вообще событие во всех смыслах космического масштаба. Но не будем отвлекаться.

Проблема в том, что сейчас все очень быстро меняется. Современному Афганистану еще очень далеко до стабильности. Талибов вполне могут свергнуть, или сами они друг с другом что-нибудь не поделят.

Не всем нынче нравится жить в Средневековье. Все перечисленное создает определенные риски как для инвестиций, так и политического взаимодействия. Тем более в свое время Советский Союз в этой стране очень уж сильно обжегся. Но это не должно смущать, наоборот, есть повод исправить ошибки прошлого и выстроить новую перспективную модель взаимовыгодного сотрудничества с незапрещенным движением «Талибан».

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Дмитрий Дризе