В Самаре возбуждено уголовное дело из-за отравления воспитанников детсада

Расследуется уголовное дело по факту отравления воспитанников самарского детского сада №153. Оно квалифицировано по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ

Расследованием занимается следственный отдел по Промышленному району города. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в детсаду №153 были зарегистрированы восемь случаев острой кишечной инфекции. Ведомство проводит расследование.

Георгий Портнов