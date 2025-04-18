В Самаре возбуждено уголовное дело из-за отравления воспитанников детсада
Расследуется уголовное дело по факту отравления воспитанников самарского детского сада №153. Оно квалифицировано по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ.
Фото: Катя Сергеева, Коммерсантъ
Расследованием занимается следственный отдел по Промышленному району города. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в детсаду №153 были зарегистрированы восемь случаев острой кишечной инфекции. Ведомство проводит расследование.