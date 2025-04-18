Сочи вошел в топ направлений для отдыха с питомцами

В апреле Сочи занял пятое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, путешественники остаются на курорте в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На первом месте в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами оказался Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 11% апрельских бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в питомцами заняла Москва. Столица России собрала 7% бронирований. В Москве путешественники с животными бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Краснодар, который собрал 6% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи. В апреле средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

Мария Удовик