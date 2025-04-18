Апелляцию экс-руководителя краевого управления автодорог рассмотрят в середине мая

Апелляционная жалоба экс-главы управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова, осужденного за взятки, будет рассмотрена в Пермском краевом суде 14 мая. Это следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Угольков.

Андрей Угольков.



Пермский районный суд вынес приговор в отношении Андрея Уголькова 12 марта 2025 года. Следствие и суд установили, что господин Угольков получил взятку в сумме 15,8 млн руб. от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере пятикратной суммы взятки.

Андрей Угольков посчитал приговор необоснованно суровым и настаивает на его отмене.