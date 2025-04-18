Минобороны: над Черноземьем ночью уничтожили 39 БПЛА

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали над Россией 56 украинских дронов, 39 из них — над регионами Черноземья. В частности, 27 БПЛА было уничтожено над территорией Воронежской области, 12 — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Белгородской области режим угрозы БПЛА действовал с 01:28 до 07:24. В 05:43 также сообщалось об обстреле села Мокрая Орловка в Грайворонском округе. В результате ночной атаки было ранено два мирных жителя — едущий велосипедист в Новой Таволжанке и водитель грузовика в Белянке Шебекинского района, погибли два бойца теробороны Волоконовского района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале отметил, что после атаки дронов в одном из муниципалитетов обнаружены повреждения: в результате падения обломков БПЛА были повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля, газовая труба, а также посечен фасад дома. По данным на 06:24 повреждение газопровода устранено, пострадавших нет. Опасность атаки БПЛА действовала в регионе с 1:46 до 7:29.

Предыдущей ночью над Черноземьем ликвидировали 56 БПЛА, в том числе 49 над Курской областью, семь — над Орловской. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова