Над Черноземьем ночью уничтожили 56 беспилотников

Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи ликвидировали над Россией 71 беспилотник, 56 из них — над Черноземьем. В частности, 49 дронов было уничтожено над Курской областью, семь — над Орловской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил ликвидацию семи дронов над регионом и подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн не прокомментировал атаки. В регионе действовала угроза атаки БПЛА с 00:40 до 6:07 17 апреля.

Предыдущей ночью над Черноземьем ликвидировали 23 БПЛА, в том числе девять — над Воронежской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Курской, два — над Липецкой. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова