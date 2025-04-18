«В сообществе гинекологов нововведение вызвало споры»

Минздрав РФ утвердил новую форму информированного добровольного согласия (ИДС), которая подписывается перед проведением аборта, узнал «Ъ». Согласно документу, пациенткам по-прежнему дают неделю или 48 часов (в зависимости от срока беременности) на принятие окончательного решения. Также специалисты должны рассказать пациенткам об отсутствии медицинских противопоказаний к беременности и продемонстрировать сердцебиение плода. Помимо этого, врачи обязаны рассказать женщинам о возможных последствиях аборта. Обновленный список осложнений включает сердечно-сосудистые заболевания, рак молочной железы и аденомиоз. Поможет ли это принимать решения об аборте более осознанно и как часто случаются такие осложнения, рассказала заместитель директора клиники ЭКО и репродукции «Эмбрио-Сочи», акушер-гинеколог, репродуктолог Ксения Шарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Шарина

Фото: Надя Соловьева Ксения Шарина

Фото: Надя Соловьева

«Как врач, я очень надеюсь, что новые меры помогут женщинам более осознанно подходить к репродуктивному выбору и принимать решение о прерывании беременности. В своей практике я часто встречаю пациенток, которые столкнулись с проблемой бесплодия по причине проведенного ранее аборта. Но сложность вопроса заключается в том, что решение об аборте женщине необходимо принимать здесь и сейчас. И если абсолютно понятно, что решение сохранить беременность и родить отразится на всей последующей жизни, то осложнения и последствия аборта — они гипотетические и возможны лишь в будущем, причем могут проявиться, а могут и не наступить. Но все же женщина должна иметь полное представление о рисках, связанных с проведением аборта, — как они могут повлиять на состояние ее здоровья, на возможность забеременеть и родить в будущем, на качество ее жизни. Конечно, многое зависит и от качества работы структур и специалистов, которые взаимодействуют с женщиной в период непростого выбора. Важно, чтобы вся информация доносилась доступно каждой женщине.

Безоговорочно чаще всего встречаются воспалительные заболевания органов малого таза после хирургического прерывания беременности. Аборт также относят к одному из факторов риска возникновения аденомиоза. Эта патология может ощутимо снижать качество жизни женщины, мешать наступлению беременности.

Как специалист, занимающийся проблемой бесплодия, я очень часто встречаю в работе случаи, когда проведенный ранее аборт повлиял на возможность женщины самостоятельно забеременеть и выносить ребенка. Отсутствие желанной беременности — это, пожалуй, одно из самых грозных осложнений.

Связь аборта с раком молочной железы и сердечно-сосудистыми заболеваниями я бы назвала более гипотетической. В сообществе гинекологов нововведение — включение этих заболеваний в список осложнений после аборта — вызвало споры. Возможно, их удалось бы избежать, если бы Минздрав представил результаты исследований, на основании которых было принято данное решение. На них смогли бы ссылаться и сами врачи в общении с женщинами. Ведь сейчас, в век доказательной медицины, доступной информации и желании пациентов быть осведомленными это очень важный фактор построения доверительных отношений между пациентом и доктором.

В целом и до принятия Минздравом данного решения женщины в обязательном порядке должны были быть предупреждены о связанных с абортом рисках, таких как бесплодие, инфекции, воспалительные процессы. Но пристальное внимание к этой проблеме должно повысить осознанность каждой женщины, которая сталкивается с непростым репродуктивным выбором».