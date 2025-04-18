«Россети Урал» взыскали с жителя Перми стоимость украденной электроэнергии

Пермский филиал «Россети Урал» взыскал в судебном порядке с жителя Перми ущерб от несанкционированного подключения к сетям в размере более 440 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Свердловский районный суд по иску ПАО «Россети Урал» вынес решение о взыскании с жителя Перми стоимости неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Гражданин подключил принадлежавший ему жилой объект в Нытвенском муниципальном округе самовольно, без разрешения электросетевой организации и заключения договора на электроснабжение. Всего им было незаконно потреблено более 130 тыс. кВт-ч. Сумма ущерба для энергетиков превысила 440 тыс. руб.

Требования электросетевой компании о погашении задолженности за незаконное пользование электроэнергией житель Перми выполнить отказался, поэтому за защитой своих законных интересов энергетики обратились в суд. Ответчик не явился на заседание суда. Однако поскольку факт неучтенного потребления электрической энергии был подтвержден представленными доказательствами, суд рассмотрел дело в порядке заочного производства и удовлетворил требования истца в полном объеме.