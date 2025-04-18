Житель Кубани предстанет перед судом за попытку дать взятку участковому

Житель Каневского района Краснодарского края предстанет перед судом за попытку дать взятку полицейскому, чтобы избежать административной ответственности. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам дела, в марте 2025 года 43-летний обвиняемый передал 15 тыс. руб. участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Каневскому району. За взятку мужчина пытался убедить сотрудника правоохранительных органов не составлять протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Полицейский отказался принять деньги и доложил о происшествии руководству, после чего нарушитель был задержан.

Обвиняемый полностью признал свою вину. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование проводил Каневской межрайонный следственный отдел СУ СК России по Краснодарскому краю. Материалы дела направлены в Каневской районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Лия Пацан