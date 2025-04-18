Никита Кучеров в третий раз стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи». Это приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. В сезоне 2024/25 россиянин набрал 121 очко (37 голов плюс 84 передачи) и опередил Натана Маккиннона из «Колорадо» (116 очков).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters

Ранее Кучеров становился обладателем трофея в сезонах 2018/19 и 2023/24. Теперь он вошел в элитный клуб хоккеистов, выигрывавших «Арт Росс» три и более раз, всего таких игроков в истории лиги десять. Абсолютный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (десять наград).

Кучеров — первый российский хоккеист, трижды возглавлявший список бомбардиров НХЛ. Ранее дважды этого добился Евгений Малкин.