Трех юрлиц обязали возместить вред недрам в 1 млн в Волгоградской области

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора провело расследование и выявило факт осуществления безлицензионной добычи подземных вод в Октябрьском районе Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Управление оценило вред недрам на сумму более 1 млн руб. Его причинили следующие юрлица: МБУ«Громославское» Громославского сельского поселения, МБУ «Ильменское» Ильменского сельского поселения, МБУ «Возрождение» Антоновского сельского поселения.

Росприроднадзор попросил Арбитражный суд принудительно взыскать ущерб с указанных юрлиц, поскольку в установленный срок они не произвели добровольную оплату. Суд поддержал требование. Судебное решение не вступило в законную силу. Росприроднадзор проконтролирует возмещение ущерба по каждому МБУ.

Павел Фролов