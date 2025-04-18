Газовики могут отключить в Прикамье более 36 тыс. неплательщиков

В ближайшее время абоненты «Газпром межрегионгаз Пермь», не оплачивающие газ более 2 месяцев, получат уведомления о возможном отключении. С завершением отопительного сезона без газоснабжения могут остаться свыше 36 тыс. должников. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Возобновление газоснабжения возможно только после полной оплаты долга, при этом расходы на отключение и подключение к газовой сети ложатся на абонента. В компании напомнили, что если должник не предоставляет доступ на территорию домовладения для проведения работ по отключению, компания может пойти на крайнюю меру – обрезку подземного газопровода.

«С каждым годом число недобросовестных плательщиков уменьшается, и большинство жителей Пермского края понимают важность своевременной оплаты газа. Однако часть потребителей остается должниками, и когда все способы воздействия исчерпаны, мы вынуждены применять крайнюю меру – отключение газоснабжения», – заявил замгендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Волегов.