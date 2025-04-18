Полиция начала проверку после ДТП с погибшим в Саратовской области

Полиция выясняет обстоятельства дорожной аварии в Перелюбском районе Саратовской области, в результате которой погиб мужчина и пострадала женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 06:40 сегодня, 18 апреля, на 90 км автодороги «Пугачев — Перелюб» близ пос. Октябрьский. Там столкнулись автомобили «ГАЗель» и «Джилли», за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения.

В аварии погиб водитель «Джилли». Пассажира этой машины увезли в медучреждение. Речь идет о женщине 1987 года рождения.

Павел Фролов