Пожарные поезда Северной железной дороги приведены в повышенную готовность на пожароопасный сезон

Девятнадцать пожарных поездов, дислоцирующихся на Северной железной дороге, приведены в повышенную готовность для работы в весенне-летний пожароопасный сезон. В составе каждого поезда – две цистерны-водохранилища, вагон – насосная станция, переносные электростанции, пожарные рукава и другое оборудование. Боевые расчеты поездов прошли инструктаж. Проверено пожарно-техническое оборудование. Дополнительными цистернами-водохранилищами на 60 тонн комплектуются 16 поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

На СЖД реализуется комплекс противопожарных мероприятий. По мере схода снежного покрова в регионах магистрали проходит очистка полосы отвода железной дороги от мусора, сухой травы, валежника, вырубка древесно-кустарниковой растительности. Откосы земляного полотна обрабатываются специальными средствами, препятствующими росту травы. Вдоль путей ведется опашка.

На станциях магистрали проводится пополнение противопожарных емкостей водой, проверяется возможность свободного подъезда пожарной техники.

На территориях железнодорожных предприятий и производственных объектов проходят субботники, ведутся проверки оборудования и средств пожаротушения и водоснабжения. Организованы противопожарные инструктажи и тренировки для работников предприятий и локомотивных бригад.

Пожарные поезда беспечивают пожарную безопасность на объектах железнодорожного транспорта, в полосе отвода, при необходимости привлекаются для оказания помощи МЧС. Пожарные поезда могут локализовать и ликвидировать возгорания на расстоянии до 800 метров от железнодорожного полотна. В 2024 году привлекались к ликвидации пожаров и ЧС 20 раз.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога