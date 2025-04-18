В конце апреля в Ростов прибудет агитпоезд с образцами трофейной техники

28 апреля в Ростов-на-Дону прибудет агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге». Об этом сообщила пресс-служба донского правительства. Здесь уточнили, что движение состава начнется 19 апреля и завершится 3 июля. За это время агитпоезд пройдет по территории 67 регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По данным областного правительства, состав включает локомотив и 18 вагонов, четыре из которых пассажирские, один – багажный. «Есть также платформа-сцена, четыре платформы с образцами трофейной техники и восемь тематических вагонов с экспозициями»,– добавили в пресс-службе.

Во время посещения такого передвижного музея жители и гости Ростова-на-Дону смогут ознакомиться с выставками «Служение Отечеству – мой выбор», «80 лет Великой Победы», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории», «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот – помним! Чтим! Наследуем!» и «Юнармия: путь защитника».

На открытой площадке-сцене выступят творческие коллективы Минобороны России, резюмировали в пресс-службе.

Владимир Андреев