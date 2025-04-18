СК провел новые задержания по делу об убийстве трех детей под Красноярском

В Красноярском крае прошли новые задержания по уголовному делу об убийстве психически нездоровой матерью трех своих детей. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю

Отцу погибших детей вменяют в вину истязание своего 7-летнего сына. Это единственный оставшийся в живых ребенок в семье. По версии следствия, с лета 2018-го до апреля 2025 года мужчина систематически избивал мальчика, сломал ему нос. Ребенок появлялся в школе с синяками и ссадинами.

Статью УК о халатности (ст. 293 УК РФ) следствие инкриминирует инспектору по делам несовершеннолетних. «Вследствие допущенной халатности меры по изъятию детей из семьи и ограничению родителей в правах не принимались. В результате бездействия подозреваемой стало возможным совершение убийства матерью троих детей»,— говорится в сообщении СК.

14 апреля в Канске в частном доме на улице Герцена были обнаружены тела трех детей — 8-летнего мальчика, 4-летней девочки и 7-месячного мальчика. По версии следствия, детей зарубила топором их 29-летняя мать. Во время трагедии четвертый ребенок — 7-летний мальчик — находился в школе. Вернувшись с уроков, он стал свидетелем последствий жестокой расправы. Затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем.

С санкции суда мать детей заключили под стражу. В отношении нее расследуется дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Выяснилось, что в сентябре 2024 года у женщины была диагностирована шизофрения.

Илья Николаев