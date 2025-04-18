Замглавы района Новосибирской области задержан за взятки от подрядчика

В Новосибирской области задержан заместитель главы Искитимского района по подозрению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает прокуратура региона. По данным источника «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, фигурантом дела является Алексей Колотий.

Согласно версии следствия, в августе 2022 года между коммерческой организацией и администрацией Искитимского района был заключен контракт на ликвидацию несанкционированной свалки на территории Быстровского сельсовета. По завершении работ администрация района не рассчиталась с подрядчиком «из-за выявленных нарушений условий контракта и отсутствия денежных средств в бюджете», уточнили в СУ СКР региона.

Следователи считают, что Алексей Колотий в период с октября по декабрь 2022 года получил от директора организации взятку в размере 200 тыс. руб. за помощь в предоставлении выплаты по контракту. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», работы по контракту выполняло ООО «Эверест».

Александра Стрелкова