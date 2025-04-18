В резиденции свердловского губернатора УТПП открыла выставку к 80-летию Победы

Уральская торгово-промышленная палата (УТПП) запустила 17 апреля в резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге проект к 80-летию Победы «Урал: Родины щит и меч», сообщили «Ъ-Урал» в PR-службе УТПП.

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Экспозиция разделена на информационную и художественную части. Первая часть, «Урал: Родины щит и меч», подготовленная творческой командой УТПП, представляет собой 11 информационных панелей о вкладе промышленности Урала в победу в Великой Отечественной войне. К работе над стендами привлекли музеи и профильные отделы таких предприятий, как завод Уралмаш, Уралвагонзавод, Уралхиммаш, Уралтрансмаш, машиностроительный завод имени М. И. Калинина (ЗИК), Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), Первоуральский новотрубный завод, уральские предприятия «Русала». В выставку также включили блоки о научном и культурном фронтах.

Вторая часть экспозиции — выставка живописи уральских художников «Заводы-герои / Герои заводов» на тему воспевания индустриальной мощи региона. На ней представлены работы как советских художников — Евгения Мосина, Бориса Кондрашина, так и молодых авторов — Елизаветы Нетреб и Руслана Саржанова, Максима Кузнецова, Марии Дончук. Выставка сформирована специалистом отдела выставочно-экспозиционной деятельности резиденции губернатора Мариной Михайловой.

В годы войны на Урал эвакуировали более 400 крупнейших предприятий, научных и культурных институций, на долю региона пришлось две трети выплавленного в стране чугуна и свыше половины произведенной стали, 40% вооружения и боевой техники. Предприятия области изготовили более 30 тыс. танков и самоходной техники, 37 тыс. артиллерийских систем, мины и снаряды. «Уверен, что рассказывать о подвиге Урала в годы Великой Отечественной войны не просто важно — необходимо. Особенно сейчас. Особенно нашей молодежи, заступающей сегодня на непростую трудовую вахту»,— отметил президент УТПП Андрей Беседин.

Напомним, ранее в Свердловской области 7636 ветеранов Великой Отечественной войны получили юбилейные медали к 80-летию Победы.

Ирина Пичурина