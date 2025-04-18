«БКМ Сибирь» модернизирует девять трамваев в Новосибирске за 450 млн рублей

Совместное предприятие белорусского BKM Holding («Белкоммунмаш») и мэрии Новосибирска — ООО «БКМ-Сибирь» — выиграло тендер на модернизацию девяти трамвайных вагонов модели 71-605, 71-608, 71-619, ЛМ-99. Стоимость контракта составила 450 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Источником финансирования являются собственные средства заказчика — МКП «Горэлектранспорт» (МКП ГЭТ). На участие в тендере подана только одна заявка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до конца 2025 года. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев или 70 тыс. км пробега с даты ввода вагона в пассажирскую эксплуатацию. По условиям техзадания, вагоны необходимо оборудовать системой кондиционирования и отопления, установить заднее и внутрисалонное табло информирования, антивандальные пассажирские сиденья и др. Также кузов необходимо покрасить двумя цветами: нижнюю часть в красный, верхнюю в черный глянцевый. Окраска должна быть произведена в специальной покрасочной камере.

ООО «БКМ-Сибирь» зарегистрировано в Новосибирске в 2016 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 638 млн руб., прибыль — 13 млн руб. Ранее мэрия Новосибирска заявила, что до конца 2025-го будут модернизированы 25 трамваев за 1,1 млрд руб. В 2024 году «Горэлектранспорт» заключил контракт с ООО «БКМ Сибирь» на модернизацию 20 трамвайных вагонов. Стоимость контракта составила 900,6 млн руб.

Лолита Белова