На челябинца завели дело за нелегальную прописку 15 мигрантов

Отдел полиции «Центральный» УМВД России по Челябинску возбудил дело в отношении 33-летнего местного жителя за прописку 15 иностранцев, реально не проживавших в квартире. Его подозревают в совершении преступления по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Факт фиктивной постановки на учет иностранцев установили челябинские полицейские во время операции «Нелегальный мигрант». Выяснилось, что с 2024 года горожанин прописал в своей квартире по улице Петра Столыпина 15 граждан других стран, которые фактически там не проживали. Подтверждением стали показания соседей и осмотр помещения. Все мигранты сняты с учета.

Виталина Ярховска