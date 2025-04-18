На Алтае замначальника ФСИН осудят за махинации с оплатой труда заключенным

В суд направлено уголовное дело в отношении бывшего замначальника УФСИН по Алтайскому краю. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2022 года фигурант дела привлек заключенных для изготовления строительного вагончика, который планировал разместить на своем земельном участке. Узнав о стоимости работ, замначальника УФСИН дал указание подчиненным составить фиктивную бухгалтерскую документацию, где были занижены траты.

Таким образом, за изготовление строительного вагончика стоимостью более 210 тыс. руб. замначальника заплатил 22 тыс. руб. «Что повлекло недополучение исправительным учреждением предусмотренной законом прибыли от фактически выполненных работ»,— уточнили в ведомстве.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками краевого УФСБ

Александра Стрелкова