На Среднем Урале в выходные прогнозируются снег и потепление до +19°

На территории Свердловской области во время выходных прогнозируется значительное потепление — воздух может прогреться почти до +20°, также ожидается снег, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу над Свердловской областью будет находиться антициклон, который переместится на Урал с европейской части России. Это временно уменьшит облачность и снизит силу ветра. Днем прогрев будет слабым из-за холодного воздуха — до +2°..+7°, на юго-западе до +8°..+10°. Во второй половине дня к западным границам области подойдет теплый атмосферный фронт. В ночь на субботу ожидается снегопад, он затронет центральные районы, включая Нижний Тагил и Каменск-Уральский — там к утру 19 апреля может образоваться снежный покров высотой в несколько сантиметров. При этом после прохождения фронта начнется поступление тепла: днем субботы температура воздуха может подняться до +14°...+19°, за исключением восточных районов.

Днем пятницы в Екатеринбурге установится температура +5°..+7°, утром переменная облачность, во второй половине дня облачно, без существенных осадков, вечером возможен небольшой снег, ветер северо-западный, северный с переходом на юго-западный, южный, 1-6 м/с. В субботу ночью +2°, днем температура поднимется до +18°, в воскресенье ночью +12°, днем +17°.

На следующей неделе температура снова пойдет на снижение: 21 апреля ночью +2°, днем +10°, 22 апреля — ночью +5°, днем +16°, 23 апреля — ночью +5°, днем +10°, 24 апреля ночью похолодает до -2°, днем будет +9°.

Напомним, на неделе в Свердловской области ожидаются переменчивые погодные условия с чередованием потеплений и похолоданий: в начале недели в регион пришли мокрый снег и сильный ветер.

Ирина Пичурина