В Свердловской области ожидаются мокрый снег и сильный ветер

На неделе в Свердловской области ожидаются переменчивые погодные условия с чередованием потеплений и похолоданий, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В регион придут мокрый снег и сильный ветер, особенно сильным он будет 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник циклон в южных районах региона ожидаются осадки, температура будет на уровне +3°..+8°. Во вторник на северную периферию антициклона, усиливающегося на юго-западе, поступит порция теплого воздуха: дневные температуры поднимутся до +8°...+13°, однако уже в среду ожидается прохождение холодного фронта с дождем. В четверг сохранятся похолодание и порывы ветра, возможны кратковременные ливневые снегопады. В выходные дни погода вновь улучшится благодаря поступлению теплого воздуха с северной периферии антициклона.

В Екатеринбурге 14 апреля дневная температура установится на отметках +4°..+6°, облачно, вечером переменная облачность, ветер западный с переходом на северо-восточный, с переходом южный, юго-западный, 1-6 м/с. Во вторник, 15 апреля, ночью -2°, днем +13°, в среду — ночью +6°, днем +10°, в четверг температура опустится ночью до -2°, днем будет +5°, в пятницу — ночью -4°, днем +7°. Ночью субботы ожидается -2°, днем +10°, в воскресенье ночью будет +8°, днем воздух прогреется до +14°.

Напомним, сильный ветер с порывами до 18 м/с был в Свердловской области 13 апреля. В связи с сильным ветром в МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие строения, не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ирина Пичурина