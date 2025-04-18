«Норильск» выбыл из плей-офф ВХЛ

Последний сибирский клуб покинул плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2024/2025. «Норильск» потерпел поражение в серии с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В завершившем серию матче команды встретились в «северной столице» Красноярского края 17 апреля. Гости выиграли его со счетом 3:1 (третья шайба влетела уже в пустые ворота хозяев), а всю четвертьфинальную серию — 4:0.

Напомним, по итогам регулярного первенства ВХЛ команда из Норильска оказалась лишь 13-й. Но в первом раунде плей-офф она прошла «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы (четвертое место).

Новокузнецкий «Металлург» выбыл уже в первом раунде. Остальные сибирские клубы не смогли попасть в плей-офф. В их числе, «Динамо-Алтай» (Барнаул), «Омские крылья» и «Сокол» (Красноярск).

Валерий Лавский